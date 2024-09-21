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Сегодня, 11:55

«Енисей» упустил победу над «СКА-Хабаровском» в матче первой лиги

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«Енисей» сыграл в результативную ничью с «СКА-Хабаровском» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

В составе «Енисея» голы забили Максим Савельев и Александр Ломакин. У дальневосточных армейцев отличились Георгий Гонгадзе и Артем Быков.

Команда Андрея Тихонова расположилась на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков. «СКА-Хабаровск» занимает 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче первенства красноярцы примут «Урал», а хабаровчане сыграют дома с «Тюменью». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
2:2
СКА-Хабаровск

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
6
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
7
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
10
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 0 : 1
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 1 : 2
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
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Александр Юшин

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 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

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Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Давид Шавлохов

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Тюмень

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Ротор

 9 1 1
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