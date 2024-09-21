«Енисей» упустил победу над «СКА-Хабаровском» в матче первой лиги

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«Енисей» сыграл в результативную ничью с «СКА-Хабаровском» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

В составе «Енисея» голы забили Максим Савельев и Александр Ломакин. У дальневосточных армейцев отличились Георгий Гонгадзе и Артем Быков.

Команда Андрея Тихонова расположилась на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков. «СКА-Хабаровск» занимает 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче первенства красноярцы примут «Урал», а хабаровчане сыграют дома с «Тюменью». Обе встречи пройдут 29 сентября.