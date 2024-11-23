«Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

«Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с «Шинником» со счетом 0:0.

Хозяева нанесли восемь ударов в створ, гости — один.

После этого матча «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «Шинник» с 20 очками — на 14-й строчке.