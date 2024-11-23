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Сегодня, 11:58

«Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

Сергей Разин
корреспондент
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«Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с «Шинником» со счетом 0:0.

Хозяева нанесли восемь ударов в створ, гости — один.

После этого матча «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «Шинник» с 20 очками — на 14-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 10:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:0
Шинник

Первая лига
ФК Енисей
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
4
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
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Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 - : -
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
23.11 19:00
Балтика – Родина
 - : -
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
24.11 15:00
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