«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Ротором»
«Енисей» сыграл вничью с «Ротором» в домашнем матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.
В составе хозяев отличился Егор Иванов, у гостей забил Андреа Чуканов.
«Енисей» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 18 очками в 16 матчах, «Ротор» занимает 10-ю строчку с 21 очком в 16 играх.
ФНЛ
16-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:1)
Голы: Чуканов, 5 (0:1). Иванов, 80 (1:1).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Т.Рукас, А.Рукас, Масловский, Феррейра (Марков, 74), Ломакин, Комков (Окладников, 74), Песиков, Иванов, Ланин, Канаплин.
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Мартынов, Дудиев (Абдуллаев, 84), Первушин, Махатадзе, Маляров, Чуканов, Серченков, Макаров, Минаев, Муллин (Кавтарадзе, 87).
Предупреждения: Ланин, 7. Дудиев, 27. Мартынов, 43. Т.Рукас, 49. Минаев, 73. Абдуллаев, 89. А.Рукас, 90+4.
Судья: Шадыханов (Москва).
9 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».
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