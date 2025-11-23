«Енисей» и «Родина» сыграли вничью в матче первой лиги

«Енисей» и «Родина» сыграли вничью в матче 20-го тура первой лиги — 0:0.

Встреча прошла в Красноярске.

«Родина» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Енисей» с 22 очками — на 12-й строчке.