«Енисей» проиграл «Ротору», а «Чертаново» разгромило «Факел»

В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Чертаново» разгромило «Факел» со счетом 4:0. В другом матче «Енисей» проиграл «Ротору» со счетом 1:2.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 4:0 (2:0)

Голы: Бартасевич, 29 (1:0). Рудковский, 31 (2:0). Герчиков, 48 (3:0). Цыпченко, 58 (4:0).

«Чертаново»: Ломаев, Горшков (Кондаков, 69), Солдатенков, Бартасевич, Редькович (Камышев, 61), Герчиков, Пруцев, Завезен (Сулейманов, 80), Рудковский, Сарвели (Конев, 74), Цыпченко (Канищев, 67).

«Факел»: Ермаков, Красильниченко, Микушин (Рябокобыленко, 60), Брызгалов, Смирнов, Петрусев (Корян, 87), Гладышев (Соловьев, 53), Букия (Пухов, 64), Мастерной, Косянчук, Мазуров (Коробкин, 79).

Предупреждения: Брызгалов, 9. Смирнов, 13. Бартасевич, 24. Мазуров, 26. Красильниченко, 39. Рудковский, 42. Петрусев, 78.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

3 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Ротор» (Волгоград) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (1:0)

Голы: Султонов, 45 — с пенальти (1:0). Саная, 49 (2:0). Савичев, 57 (2:1).

«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук (Лобкарев, 87), Горбунов (Евсеев, 53), Султонов, Попов (Николаев, 81), Фатуллаев, Песегов, Саная (Муллин, 66).

«Енисей»: Филиппов, Ужгин, Рожков, Мильдзихов (Харитонов, 62), Клещенко, Савичев, Ломакин (Хубулов, 62), Иванов, Ланин, Делькин (Лескано, 75), Саркисов (Комков, 57).

Предупреждения: Иванов, 20. Ланин, 21. Саркисов, 44. Клещенко, 85. Николаев, 90.

Судья: Кукуляк (Калуга).

3 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».