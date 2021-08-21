«Енисей» проиграл хабаровскому СКА, пропустив четыре гола после двух удалений
«Енисей» в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ уступил хабаровскому СКА со счетом 3:4.
После первого тайма красноярцы вели со счетом 2:0, однако в добавленное время Анзор Саная получил вторую желтую карточку. На 66-й минуте гости остались вдевятером после удаления Александра Надольского. После этого хабаровчане забили 4 мяча, пропустив один.
«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.
ФНЛ
7-й тур
«СКА-Хабаровск» — «Енисей» (Красноярск) — 4:3 (0:2)
Голы: Раздорских, 28 (0:1). Кичин, 44 — с пенальти (0:2). Караев, 69 — с пенальти (1:2). Сухомлинов, 80 (1:3). Караев, 84 (2:3). Гонгадзе, 90 (3:3). Грачев, 90+6 (4:3).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Литвин, Грачев, Фомин (Брагин, 71), Смирнов (Тихонов, 35), Мануйлов (Кольцов, 46), Квеквескири (Гонгадзе, 65), Мартусевич (Носов, 46), Галимов, Барков, Караев.
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков, Кичин, Лапшов, Феррейра, Ланин, Зотов, Иванов (Чибисов, 78), Раздорских (Надольский, 52), Скворцов (Сухомлинов, 63), Саная.
Предупреждения: Фомин, 2. Смирнов, 17. Саная, 32. Ребров, 52. Барков, 62. Надольский, 64. Иванов, 68. Зотов, 69. Феррейра, 90+1.
Удаления: Саная, 45+2. Надольский, 66.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
21 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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