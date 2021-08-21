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«Енисей» проиграл хабаровскому СКА, пропустив четыре гола после двух удалений

10:10
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«Енисей» в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ уступил хабаровскому СКА со счетом 3:4.

После первого тайма красноярцы вели со счетом 2:0, однако в добавленное время Анзор Саная получил вторую желтую карточку. На 66-й минуте гости остались вдевятером после удаления Александра Надольского. После этого хабаровчане забили 4 мяча, пропустив один.

«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.

ФНЛ

7-й тур

«СКА-Хабаровск» — «Енисей» (Красноярск) — 4:3 (0:2)

Голы: Раздорских, 28 (0:1). Кичин, 44 — с пенальти (0:2). Караев, 69 — с пенальти (1:2). Сухомлинов, 80 (1:3). Караев, 84 (2:3). Гонгадзе, 90 (3:3). Грачев, 90+6 (4:3).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Литвин, Грачев, Фомин (Брагин, 71), Смирнов (Тихонов, 35), Мануйлов (Кольцов, 46), Квеквескири (Гонгадзе, 65), Мартусевич (Носов, 46), Галимов, Барков, Караев.

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков, Кичин, Лапшов, Феррейра, Ланин, Зотов, Иванов (Чибисов, 78), Раздорских (Надольский, 52), Скворцов (Сухомлинов, 63), Саная.

Предупреждения: Фомин, 2. Смирнов, 17. Саная, 32. Ребров, 52. Барков, 62. Надольский, 64. Иванов, 68. Зотов, 69. Феррейра, 90+1.

Удаления: Саная, 45+2. Надольский, 66.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

21 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Сергей Разин все материалы автора

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