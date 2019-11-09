«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Химок»
«Енисей» в домашнем матче 22-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Химки» (1:0). Хозяева прервали трехматчевую победную серию подмосковной команды.
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Химки» — 1:0 (0:0)
Гол: Делькин, 60.
«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Бугаев, Клещенко (Гасанов, 88), Ужгин, Рожков, Ломакин (Харитонов, 76), Хубулов (Саркисов, 71), Иванов (Семакин, 77), Савичев, Ланин, Делькин.
«Химки»: Генералов, Тихий, Данилкин, Филин, Гапон, Корян, Трошечкин, Полярус (Умаев, 46), Мендель (Нетфуллин, 63), Алиев (Кухарчук, 46), Барков (Скворцов, 46).
Предупреждения: Бугаев, 30. Клещенко, 31. Алиев, 36. Филин, 43. Хубулов, 52. Корян, 62. Умаев, 77.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
9 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/