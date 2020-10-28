«Енисей» подписал контракт с новым тренером по схеме 1+1

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» подробности назначения нового главного тренера команды Александра Алферова.

— Контракт подписан по схеме 1+1, — заявил «СЭ». — Мы доверяем Александру Михайловичу. Это местный специалист, он и ранее работал в клубе. У него есть тренерское мастерство и большая самоотдача. Мы на него очень рассчитываем. Было важно сохранить целостность коллектива и постановку игры после ухода Александра Федоровича Тарханова. Как показывает время и результат, мы сделали правильные шаги. Но это всего лишь промежуточный этап, поэтому нельзя ночевать на лаврах, нужно догонять лидеров. (Севастиан Терлецкий)

«Енисей» с 26 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.