«Енисей» подписал контракт с африканским полузащитником Белемом
Африканский полузащитник Адольф Белем стал игроком «Енисея», сообщает пресс-служба красноярского клуба.
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один сезон.
Белем является уроженцем Уагадугу (Буркина-Фасо). Он начал свою карьеру в «Рейл Клад дю Кадиого», дебютировав во взрослом футболе в возрасте 14 лет. Также он выступал за австрийские «Юнион Лембах» и «Юнион Гуртен», турецкий клуб «Аданаспор», а первую часть сезона-2024/25 футболист провел за SC Majestic.
«Енисей» с 37 очками после 25 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги.
