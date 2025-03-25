«Енисей» подписал контракт с африканским полузащитником Белемом

Африканский полузащитник Адольф Белем стал игроком «Енисея», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один сезон.

Белем является уроженцем Уагадугу (Буркина-Фасо). Он начал свою карьеру в «Рейл Клад дю Кадиого», дебютировав во взрослом футболе в возрасте 14 лет. Также он выступал за австрийские «Юнион Лембах» и «Юнион Гуртен», турецкий клуб «Аданаспор», а первую часть сезона-2024/25 футболист провел за SC Majestic.

«Енисей» с 37 очками после 25 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги.