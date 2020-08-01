«Енисей» победил «Иртыш» на старте ФНЛ
«Иртыш» в домашнем матче 1-го тура ФНЛ уступил «Енисею» (1:2).
Олимп — ФНЛ. 1-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (1:1)
Голы: Кротов, 20 (1:0). Галимов, 33 (1:1). Ломакин, 83 (1:2).
«Иртыш» (Омск): Еременко, Крикуненко, Масловский, Мареев (Антипов, 90), А.Рукас, Зубавленко (Кузнецов, 55), Морозов (Донсков, 53), Кротов, Стеклов, Гордиенко (Лешонок, 73), Третьяков (Шлеермахер, 57).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов, Цховребов, Кичин, Т.Рукас, Глушков (Песиков, 68), Зотов (Ломакин, 60), Галимов (Комков, 68), Иванов, Ланин, Саная (Дворников, 77).
Предупреждения: Стеклов, 7. Т.Рукас, 36. Зубавленко, 50. Кротов, 53. Кичин, 56. Песиков, 72. Мареев, 75. Ланин, 88.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
1 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».