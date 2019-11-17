«Енисей» обыграл «Томь», Делькин сделал дубль

«Енисей» выиграл у «Томи» (3:0) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей дубль сделал Артем Делькин. Также отличился Михаил Комков.

«Енисей» набрал 25 очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Томи» 36 очков и девятая позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Енсией» (Красноярск) — «Томь» (Томск) — 3:0 (0:0)

Голы: Делькин, 57 (1:0). Делькин, 66 (2:0). Комков, 68 (3:0).

«Енисей»: Опарин, Гасанов, Воробьев (Матвиенко, 85), Рожков (Клещенко, 70), Бугаев, Комков, Ломакин (Харитонов, 65), Ланин (Иванов, 59), Савичев, Семакин (Х.Лескано, 84), Делькин.

«Томь»: Вавилин, Каленкович, Эдиев, Шурыгин (Леонов, 46), Лисинков, Запрягаев, Сакович, Андреев, Калинский, Сасин, Тлупов.

Предупреждения: Сакович, 2. Делькин, 33. Комков, 37. Шурыгин, 45+1. Лисинков, 64. Харитонов, 85. Х.Лескано, 90+3.

Судья: Кошко (Белореченск).

17 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».