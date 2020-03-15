«Енисей» обыграл «Спартак-2», Дьяков получил красную карточку

В матче 27-го тура Олимп-ФНЛ «Енисей» выиграл у «Спартака-2» (1:0).

Единственный мяч забил Константин Савичев, котрый ранее выступал за вторую команду красно-белых. Спартаковцы играли в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Виталия Дьякова.

«Енисей» набрал 28 очков и занимает 13-е место. У «Спартака-2» 26 очков и 17-я позиция.

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Савичев, 87.

«Енисей»: Опарин, Никитин, Киреев (Каретник, 66), Молчан, Хомуха, Песиков (Ужгин, 64), Ломакин (Шпитальный, 66), Савичев, Иванов (Комков, 73), Ланин, Делькин (Лескано, 74).

«Спартак-2»: Акмурзин, Шишкин, Воропаев, Петрунин, Тигиев, Дьяков, Оганесян, Игнатов, Литвинов, Нимели (Володкин, 61), Самбу (Кутателадзе, 81).

Предупреждения: Ломакин, 6. Литвинов, 28. Дьяков, 30. Песиков, 43. Савичев, 45+1.

Удаление: Дьяков, 35.

Судья: Панин (Дмитров).

15 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».