«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в стартовом матче 15-го тура Олимп-ФНЛ

«Енисей» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0) в стартовом матче 15-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 11-й минуте забил полузащитник гостей Евгений Песиков.

После данной победы команда Александра Алферова поднялась на 11-е место в турнирной таблице (20 очков), хабаровчане же опустились на 14-ю позицию (18 очков).

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:1)

Гол: Песиков, 11.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Суслов, Грачев, Мануйлов (Кенесов, 57), Большаков, Батютин, Малеев (Никифоров, 38), Квеквескири (Горулев, 77), Иванков (Труфанов, 86), Барков, Брагин (Максименко, 65).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Рукас, Кичин, Сухомлинов, Песиков (Гарбуз, 84), Глушков (Комков, 78), Зотов (Ломакин, 64), Иванов (Раздорских, 53), Ланин, Дворников (Лескано, 60).

Предупреждения: Кичин, 24. Мануйлов, 41. Дворников, 44. Иванов, 53. Опарин, 68. Песиков, 83. Труфанов, 90. Большаков, 90+6.

Судья: Кошко (Белореченск).

13 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.