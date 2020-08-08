«Енисей» обыграл брянское «Динамо»
13:58
«Енисей» в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ дома обыграл брянское «Динамо» — 1:0. Гол на счету Анзора Саная.
У «Енисея» две победы, у «Динамо» — два поражения.
Олимп — ФНЛ
2-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:0 (0:0)
Гол: Саная, 66.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Цховребов, Рукас, Сухомлинов, Кичин, Ломакин (Зотов, 59), Комков (Глушков, 46), Иванов (Сахаров, 70), Ланин, Галимов (Песиков, 66), Саная.
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Сапаев, Хайманов (Луппа, 46), Васильев, Крючков (Пикатов, 69), Баранов (Першин, 60), Мараев (Сорокин, 76), Дрогунов, Чиркин, Вотинов, Укомский.
Предупреждения: Баранов, 47. Саная, 56. Ланин, 81.
Судья: Сафьян (Москва).
8 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».
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