«Енисей» обязали выплатить долги двум футболистам

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров приняла решение обязать «Енисей» выплатить задолженность защитнику Александру Клещенко и нападающему Павлу Долгову, сообщается на сайте РФС.

В заявлении на сайте говорится, что красноярский клуб должен выплатить Клещенко задолженность по премиям за официальные игры сезона-2019/20 и проценты за задержку выплат. Также, «Енисей» должен заплатить Долгову задолженности по премиям и иным выплатам, а также проценты за задержку. Сообщается, что в качестве обеспечительной меры «Енисею» запрещено регистрировать новых футболистов.