Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Енисей» обязали выплатить долги двум футболистам

11:42

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров приняла решение обязать «Енисей» выплатить задолженность защитнику Александру Клещенко и нападающему Павлу Долгову, сообщается на сайте РФС.

В заявлении на сайте говорится, что красноярский клуб должен выплатить Клещенко задолженность по премиям за официальные игры сезона-2019/20 и проценты за задержку выплат. Также, «Енисей» должен заплатить Долгову задолженности по премиям и иным выплатам, а также проценты за задержку. Сообщается, что в качестве обеспечительной меры «Енисею» запрещено регистрировать новых футболистов.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211938

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир