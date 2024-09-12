«Енисей» объявил о возвращении защитника Андрюса Рукаса

Защитник Андрюс Рукас подписал однолетний контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний литовец перешел в красноярский клуб в статуе свободного агента.

Рукас играл за «Енисей» с 2021 по 2023 год, проведя 31 матч и забив 1 гол. В прошлом сезоне защитник выступал за «СКА-Хабаровск».