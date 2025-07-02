«Енисей» объявил о подписании Погосова

Полузащитник Артем Погосов стал игроком «Енисея», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Добро пожаловать в красно-синюю семью, Артем!» — говорится в сообщении команды.

Контракт футболиста с клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один сезон.

Прошедший сезон 25-летний Погосов провел в «Волгаре». На его счету 40 матчей, в которых он забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.