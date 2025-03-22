«Енисей» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Енисей» на своем поле обыграл «Нефтехимик» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

«Енисей» (37 очков) одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место в первой лиге. «Нефтехимик» (29) потерпел второе поражение кряду и идет 11-м в турнирной таблице.