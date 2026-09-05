«Енисей» — «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ

«Енисей» и «Нефтехимик» сыграют в 10-м туре PARI Первой лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет в Красноярске. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Енисей» — «Нефтехимик»: трансляция матча Первой лиги в прямом эфире

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Енисей» — «Нефтехимик» можно в матч-центре «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 10-й тур.

05 сентября, 15:00. Центральный (Красноярск)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «VK Видео».

Перед туром «Енисей» набрал 10 очков и занимает 11-е место. «Нефтехимик» с 9 очками располагается на 12-й строчке.

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