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Енисей — Нефтехимик: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ — видео онлайн 5 сентября 2026

«Енисей» — «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Енисей» и «Нефтехимик» сыграют в 10-м туре PARI Первой лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет в Красноярске. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Енисей» — «Нефтехимик»: трансляция матча Первой лиги в прямом эфире

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Енисей» — «Нефтехимик» можно в матч-центре «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 10-й тур.
05 сентября, 15:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
0:2
Нефтехимик

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «VK Видео».

Перед туром «Енисей» набрал 10 очков и занимает 11-е место. «Нефтехимик» с 9 очками располагается на 12-й строчке.

ФНЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Первой лиги

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Первая лига
ФК Енисей
ХК Нефтехимик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 10 8 1 1 28-13 25
2
 Велес 10 7 1 2 14-11 22
3
 Торпедо 9 6 1 2 19-6 19
4
 Сочи 10 6 1 3 18-12 19
5
 Урал 9 5 3 1 16-4 18
6
 Спартак Кс 9 5 3 1 13-8 18
7
 Уфа 9 4 4 1 13-9 16
8
 Шинник 9 3 5 1 14-11 14
9
 Нефтехимик 10 4 0 6 7-13 12
10
 Арсенал 10 3 3 4 9-17 12
11
 Ротор 10 3 2 5 14-14 11
12
 Волга 9 3 1 5 12-14 10
13
 Енисей 9 2 4 3 11-14 10
14
 Ленинградец 9 2 3 4 7-12 9
15
 Челябинск 9 2 1 6 9-16 7
16
 Текстильщик 10 1 3 6 6-15 6
17
 КАМАЗ 10 1 2 7 9-18 5
18
 СКА-Хабаровск 9 1 0 8 8-20 3
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12.09 00:00 Арсенал – СКА-Хабаровск - : -
12.09 00:00 Велес – Сочи - : -
12.09 00:00 КАМАЗ – Челябинск - : -
12.09 00:00 Ленинградец – Текстильщик - : -
12.09 00:00 Ротор – Енисей - : -
12.09 00:00 Спартак Кс – Нефтехимик - : -
12.09 00:00 Торпедо – Нижний Новгород - : -
12.09 00:00 Урал – Шинник - : -
12.09 00:00 Уфа – Волга - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 5
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 5
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 8 1 2
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