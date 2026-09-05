«Енисей» — «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ
«Енисей» и «Нефтехимик» сыграют в 10-м туре PARI Первой лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет в Красноярске. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.
«Енисей» — «Нефтехимик»: трансляция матча Первой лиги в прямом эфире
Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Енисей» — «Нефтехимик» можно в матч-центре «СЭ».
Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «VK Видео».
Перед туром «Енисей» набрал 10 очков и занимает 11-е место. «Нефтехимик» с 9 очками располагается на 12-й строчке.
ФНЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|10
|8
|1
|1
|28-13
|25
|
2
|Велес
|10
|7
|1
|2
|14-11
|22
|
3
|Торпедо
|9
|6
|1
|2
|19-6
|19
|
4
|Сочи
|10
|6
|1
|3
|18-12
|19
|
5
|Урал
|9
|5
|3
|1
|16-4
|18
|
6
|Спартак Кс
|9
|5
|3
|1
|13-8
|18
|
7
|Уфа
|9
|4
|4
|1
|13-9
|16
|
8
|Шинник
|9
|3
|5
|1
|14-11
|14
|
9
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|6
|7-13
|12
|
10
|Арсенал
|10
|3
|3
|4
|9-17
|12
|
11
|Ротор
|10
|3
|2
|5
|14-14
|11
|
12
|Волга
|9
|3
|1
|5
|12-14
|10
|
13
|Енисей
|9
|2
|4
|3
|11-14
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|3
|4
|7-12
|9
|
15
|Челябинск
|9
|2
|1
|6
|9-16
|7
|
16
|Текстильщик
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|
17
|КАМАЗ
|10
|1
|2
|7
|9-18
|5
|
18
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|8
|8-20
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.09
|00:00
|Арсенал – СКА-Хабаровск
|- : -
|12.09
|00:00
|Велес – Сочи
|- : -
|12.09
|00:00
|КАМАЗ – Челябинск
|- : -
|12.09
|00:00
|Ленинградец – Текстильщик
|- : -
|12.09
|00:00
|Ротор – Енисей
|- : -
|12.09
|00:00
|Спартак Кс – Нефтехимик
|- : -
|12.09
|00:00
|Торпедо – Нижний Новгород
|- : -
|12.09
|00:00
|Урал – Шинник
|- : -
|12.09
|00:00
|Уфа – Волга
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|10
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|5
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|5
|
|
Денис Боков
Урал
|4
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|6
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|8
|1
|2
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