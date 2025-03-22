«Енисей» одержал победу над «Нефтехимиком»

«Енисей» на своем поле переиграл «Нефтехимик» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Авторами голов красноярской команды стали Александр Канаплин и Кирилл Ушатов.

После 25 матчей «Енисей» с 37 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» идет 11-м с 29 баллами.