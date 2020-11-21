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«Енисей» с минимальным счетом одолел «Нефтехимик»

14:55
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В матче 23-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Енисей» принимал «Нефтехимик». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)

Гол: Лескано, 80.

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов, Цховребов, Рукас, Кичин, Глушков (Сухомлинов, 80), Комков (Ломакин, 63), Песиков (Раздорских, 58), Зотов (Иванов, 81), Ланин, Саная (Лескано, 75).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Ширяев, Лелюкаев (Артемчук, 85), Первушин (Семенов, 84), Потапов, Уридия, Хубаев (Кубышкин, 83), Кленкин (Давлатов, 60), Шадрин (Юшин, 77), Галиулин.

Предупреждения: Канаев, 37. Шадрин, 56. Цховребов, 60. Галиулин, 66. Лескано, 90.

Судья: Турбин (Дмитров).

21 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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