«Енисей» с минимальным счетом одолел «Нефтехимик»
В матче 23-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Енисей» принимал «Нефтехимик». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Олимп — ФНЛ
23-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)
Гол: Лескано, 80.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов, Цховребов, Рукас, Кичин, Глушков (Сухомлинов, 80), Комков (Ломакин, 63), Песиков (Раздорских, 58), Зотов (Иванов, 81), Ланин, Саная (Лескано, 75).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Ширяев, Лелюкаев (Артемчук, 85), Первушин (Семенов, 84), Потапов, Уридия, Хубаев (Кубышкин, 83), Кленкин (Давлатов, 60), Шадрин (Юшин, 77), Галиулин.
Предупреждения: Канаев, 37. Шадрин, 56. Цховребов, 60. Галиулин, 66. Лескано, 90.
Судья: Турбин (Дмитров).
21 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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