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«Томь» обыграла «Енисей»

15:01
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«Томь» обыграла «Енисей» в 12-м туре Олимп-ФНЛ (3:2).

«Томь» набрала четырнадцать очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. У «Енисея» также четырнадцать очков и тринадцатая позиция.

ФНЛ

12-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Томь» (Томск) — 2:3 (1:2)

Голы: Кудряшов, 1 (0:1). Кичин, 22 — с пенальти (1:1). Ставпец, 26 (1:2). Ломакин, 64 (2:2). Корж, 89 (2:3).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков (Масловский, 63), Кичин, А.Рукас, Феррейра, Ланин, Иванов, Раздорских (Новиков, 90+1), Комков (Песиков, 73), Зотов (Ломакин, 46), Скворцов.

«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Семейкин, Абрамов (Зуйков, 61), Савиных (Климов, 46), Кубышкин (Коробов, 60), Радостев, Ставпец (Дмитриев, 80), Кирсанов, Кудряшов (Гордюшенко, 61), Корж.

Предупреждения: Савиных, 13. Ланин, 14. Кудряшов, 30. Зотов, 33. Почивалин, 81. Дмитриев, 90+3.

Судья: Цыганок (Владивосток).

19 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Екатерина Савостина все материалы автора

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