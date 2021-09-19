«Томь» обыграла «Енисей»
«Томь» обыграла «Енисей» в 12-м туре Олимп-ФНЛ (3:2).
«Томь» набрала четырнадцать очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. У «Енисея» также четырнадцать очков и тринадцатая позиция.
ФНЛ
12-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Томь» (Томск) — 2:3 (1:2)
Голы: Кудряшов, 1 (0:1). Кичин, 22 — с пенальти (1:1). Ставпец, 26 (1:2). Ломакин, 64 (2:2). Корж, 89 (2:3).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков (Масловский, 63), Кичин, А.Рукас, Феррейра, Ланин, Иванов, Раздорских (Новиков, 90+1), Комков (Песиков, 73), Зотов (Ломакин, 46), Скворцов.
«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Семейкин, Абрамов (Зуйков, 61), Савиных (Климов, 46), Кубышкин (Коробов, 60), Радостев, Ставпец (Дмитриев, 80), Кирсанов, Кудряшов (Гордюшенко, 61), Корж.
Предупреждения: Савиных, 13. Ланин, 14. Кудряшов, 30. Зотов, 33. Почивалин, 81. Дмитриев, 90+3.
Судья: Цыганок (Владивосток).
19 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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