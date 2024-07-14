Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:04

«Енисей» обыграл КАМАЗ в первом туре первой лиги

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Енисей» в домашнем матче обыграл КАМАЗ в первом туре Мелбет-Первой лиги — 2:1. Игра прошла на стадионе «Центральный».

У победителей отличились Святослав Цесь и Александр Ломакин. У гостей голом отметился Павел Горелов.

20 июля «Енисей» сыграет с «Соколом», КАМАЗ в этот же день сыграет с тульским «Арсеналом».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
14 июл, 13:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:1
КАМАЗ
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
1
Читайте также
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера экс-чемпионки UFC с литовскими корнями
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Нигматуллин считает, что Максименко может уехать в Европу вслед за Сафоновым
Источник: сумма отступных за Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов
Барриос — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день!»
Тюкавин — Максименко о Соболеве: «Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?»
«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду клубу «Аль-Васл»
Дюков назвал возмутительным и недопустимым поведение Даку на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морено пошутил о плюсах перелетов по России на матчи ФНЛ: «Не надо платить туристический сбор»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
12
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
14
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
Г
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 1
Данил Липовой

Данил Липовой

Арсенал Т

 1
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 1
Вся статистика
И К Ж
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Арсенал Т

 1 0 1
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Арсенал Т

 1 0 1
Вся статистика

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости