«Енисей» обыграл КАМАЗ в первом туре первой лиги
«Енисей» в домашнем матче обыграл КАМАЗ в первом туре Мелбет-Первой лиги — 2:1. Игра прошла на стадионе «Центральный».
У победителей отличились Святослав Цесь и Александр Ломакин. У гостей голом отметился Павел Горелов.
20 июля «Енисей» сыграет с «Соколом», КАМАЗ в этот же день сыграет с тульским «Арсеналом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|1
|
|
Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
Новости