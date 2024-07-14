«Енисей» обыграл КАМАЗ в первом туре первой лиги

«Енисей» в домашнем матче обыграл КАМАЗ в первом туре Мелбет-Первой лиги — 2:1. Игра прошла на стадионе «Центральный».

У победителей отличились Святослав Цесь и Александр Ломакин. У гостей голом отметился Павел Горелов.

20 июля «Енисей» сыграет с «Соколом», КАМАЗ в этот же день сыграет с тульским «Арсеналом».