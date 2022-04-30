«Енисей» в меньшинстве удержал ничью в матче с «КАМАЗом»

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «КАМАЗом»

«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0.

Хозяева закончили игру в меньшинстве — на 61-й минуте из-за второй желтой карточки поле покинул защитник красноярцев Херман Феррейра.

«Енисей» с 60 очками в 35 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 36 очками в 34 играх идет на 17-й строчке.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел». Теперь отставание хабаровчан, идущих пятыми в таблице, от «Енисея» составляет 1 очко.