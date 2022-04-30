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«Енисей» в меньшинстве удержал ничью в матче с «КАМАЗом»

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «КАМАЗом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0.

Хозяева закончили игру в меньшинстве — на 61-й минуте из-за второй желтой карточки поле покинул защитник красноярцев Херман Феррейра.

«Енисей» с 60 очками в 35 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 36 очками в 34 играх идет на 17-й строчке.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел». Теперь отставание хабаровчан, идущих пятыми в таблице, от «Енисея» составляет 1 очко.

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
0:0
КАМАЗ
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Марков, 55) Феррейра Зотов (Саная, 76) Глушков (Лапшов, 64) Раздорских Иванов (Канаплин, 76) Бевеев Ланин Окладников (Молтенинов, 54)
КАМАЗ
Мамин Куликов Аюкин Смирнов Янушковский (Лопатин, 69) Калугин (Казимир, 73) Бадртдинов Замалиев Воронин (Игнатенко, 74) Кириллов (Свежов, 63) Пальцев
Предупреждения
Кичин 30’, Феррейра 37’, Раздорских 74’, Молтенинов 79’, Бевеев 83’, Саная 86’  -  Аюкин 11’, Калугин 68’, Бадртдинов 86’, Лопатин 87’
Удаления
Феррейра 61’ (вторая ж.к)
Судьи
Соколов (Воронеж)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
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ФК Енисей
ФК КАМАЗ
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