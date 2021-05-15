«Енисей» и «Велес» зовут бывшего тренера юношеской сборной России
12:30
По данным «СЭ», главный тренер клуба ПФЛ «Тверь» Вадим Гаранин следующий сезон наверняка начнет во главе одного из клубов ФНЛ — у него есть предложения от «Велеса» и «Енисея». В ближайшее время 50-летнему специалисту предстоит сделать выбор.
Ранее Гаранин работал в академии «Динамо», с молодежной командой «Арсенала» и юношеской сборной России (2005 г.р.).
(Константин Алексеев)
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