«Енисей» и «Велес» зовут бывшего тренера юношеской сборной России

По данным «СЭ», главный тренер клуба ПФЛ «Тверь» Вадим Гаранин следующий сезон наверняка начнет во главе одного из клубов ФНЛ — у него есть предложения от «Велеса» и «Енисея». В ближайшее время 50-летнему специалисту предстоит сделать выбор.

Ранее Гаранин работал в академии «Динамо», с молодежной командой «Арсенала» и юношеской сборной России (2005 г.р.).

(Константин Алексеев)