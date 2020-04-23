«Енисей» и «Нижний Новгород» прошли лицензирование

Экспертная комиссия Футбольной национальной лиги провела заседание, в ходе которого были рассмотрены документы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» касательно прохождения лицензирования на сезон-2020/21. Было принято решение признать соответствие клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензий.

Все клубы ФНЛ осуществляют мероприятия, направленные на успешное прохождение процедуры лицензирования. Решения по ним будут приняты экспертной комиссией лиги после получения необходимых документов.