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«Енисей» и «Нижний Новгород» прошли лицензирование

15:12
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Экспертная комиссия Футбольной национальной лиги провела заседание, в ходе которого были рассмотрены документы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» касательно прохождения лицензирования на сезон-2020/21. Было принято решение признать соответствие клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензий.

Все клубы ФНЛ осуществляют мероприятия, направленные на успешное прохождение процедуры лицензирования. Решения по ним будут приняты экспертной комиссией лиги после получения необходимых документов.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9541

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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