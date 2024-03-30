«Енисей» — «Химки»: видеообзор матча первой лиги

«Енисей» обыграл на своем поле «Химки» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги со счетом 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

После этого матча «Енисей» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Химки» с 42 очками — на первой строчке.