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20 сентября 2025, 09:15

«Енисей» — «Факел»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Енисей» и «Факел» встретятся в матче 11-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Енисей» и «Факел» встречаются в матче 11-го тура первой лиги в субботу, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнется в 9.45 по московскому времени.

«Енисей» — «Факел»: прямая трансляция матча

С основными событиями и результатом игры «Енисей» — «Факел» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу красноярцев и воронежцев покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», а также каналы «Матч Премьер» и «Матч! Планета».

Россия. PARI Первая лига. 11-й тур.
20 сентября 2025, 09:45. Центральный (Красноярск)
Енисей
1:1
Факел

«Енисей» с 9 очками идет на 15-м месте в первой лиге, «Факел» с 22 очками располагается на третьей строчке. В 10-м туре красноярцы проиграли «Нефтехимику» со счетом 0:1, а воронежцы — «Родине» (0:2).

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Первая лига
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ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Челябинск 1 1 0 0 3-1 3
5
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
8
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
10
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
11
 Текстильщик 1 0 0 1 1-2 0
12
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
13
 Урал 1 0 0 1 0-1 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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19.07 15:00 Урал – Енисей - : -
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород - : -
19.07 17:00 Велес – Челябинск - : -
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа - : -
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец - : -
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 18:30 Торпедо – Волга - : -
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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