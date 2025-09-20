«Енисей» и «Факел» встречаются в матче 11-го тура первой лиги в субботу, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнется в 9.45 по московскому времени.

«Енисей» — «Факел»: прямая трансляция матча

С основными событиями и результатом игры «Енисей» — «Факел» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу красноярцев и воронежцев покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», а также каналы «Матч Премьер» и «Матч! Планета».

Россия. PARI Первая лига. 11-й тур.

20 сентября 2025, 09:45. Центральный (Красноярск)

«Енисей» с 9 очками идет на 15-м месте в первой лиге, «Факел» с 22 очками располагается на третьей строчке. В 10-м туре красноярцы проиграли «Нефтехимику» со счетом 0:1, а воронежцы — «Родине» (0:2).