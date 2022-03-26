«Енисей» в большинстве обыграл «Факел» на своем поле

«Енисей» обыграл «Факел» на своем поле в матче ФНЛ

«Енисей» на своем поле обыграл «Факел» в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.

В составе хозяев отличились Андрей Окладников и Никита Раздорских, единственный гол гостей забил Владимир Дядюн.

«Факел» закончил матч в меньшинстве: на 59-й минуте удалился защитник воронежцев Руслан Магаль.

«Енисей» занимает седьмое место в таблице ФНЛ с 47 очками в 29 матчах, «Факел» идет на третьей строчке с 52 очками в 28 играх.