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«Енисей» в большинстве обыграл «Факел» на своем поле

«Енисей» обыграл «Факел» на своем поле в матче ФНЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Енисей» на своем поле обыграл «Факел» в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.

В составе хозяев отличились Андрей Окладников и Никита Раздорских, единственный гол гостей забил Владимир Дядюн.

«Факел» закончил матч в меньшинстве: на 59-й минуте удалился защитник воронежцев Руслан Магаль.

«Енисей» занимает седьмое место в таблице ФНЛ с 47 очками в 29 матчах, «Факел» идет на третьей строчке с 52 очками в 28 играх.

Россия. ФНЛ. 29-й тур
26 мар, 13:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
2:1
Факел
Голы
Окладников, 32 (1:0), Раздорских, 57 (2:0), Дядюн, 83 (2:1)
Енисей
Опарин Лапшов Шакуро (Масловский, 73) Феррейра Зотов Раздорских (Рукас, 75) Иванов (Ломакин, 56) Бевеев Ланин Канаплин (Комков, 74) Окладников (Глушков, 75)
Факел
Городовой Шаваев (Черов, 89) Дашаев Пейчинович Магаль Акбашев Мендель Дмитриев Никитин Аппаев (Максимов, 69) Разборов (Дядюн, 68)
Предупреждения
Шакуро 24’, Канаплин 60’, Зотов 90+1’  -  Магаль 6’, Разборов 46’
Удаления
Магаль 59’ (вторая ж.к)
Судьи
Амелин (Тула)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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