«Енисей» благодаря голу с пенальти обыграл «Черноморец»

«Енисей» дома победил «Черноморец» в матче 18-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Астемир Хашкулов.

«Енисей» (20 очков) поднялся на 12-е место в Первой лиге. «Черноморец» (17) идет 15-м в турнирной таблице.