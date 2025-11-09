«Енисей» и «Черноморец» сыграют в 18-м туре PARI Первой лиги в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на футбол-арене «Енисей» в Красноярске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

09 ноября, 10:00. Арена Енисей (Красноярск)

Следить за ключевыми событиями игры «Енисей» — «Черноморец» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 туров ФНЛ красноярцы набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Новороссийска с 17 очками находится на 14-й строчке.

