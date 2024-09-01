«Енисей» — «Балтика»: видеообзор матча

«Балтика» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги обыграла на выезде «Енисей» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

После этого матча «Балтика» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Енисей» с 9 очками — на 11-й строчке.