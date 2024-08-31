«Балтика» на выезде обыграла «Енисей»

«Балтика» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги обыграла на выезде «Енисей» со счетом 2:1.

В составе калининградцев отличился Кирилл Никишин, еще один мяч в свои ворота забил голкипер Станислав Антипин, ошибившись на линии ворот. У хозяев гол забил Александр Ломакин.

После этого матча «Балтика» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Енисей» с 9 очками — на 11-й строчке.