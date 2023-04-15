«Енисей» на выезде сыграл вничью с «Балтикой»
«Енисей» в матче 27-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.
На гол Андрея Окладникова хозяева ответили точным ударом Тамерлана Мусаева.
После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 54 очками — на первой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|2 : 2
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|1 : 1
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|19
|1
|7
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