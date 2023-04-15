«Енисей» на выезде сыграл вничью с «Балтикой»

«Енисей» в матче 27-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

На гол Андрея Окладникова хозяева ответили точным ударом Тамерлана Мусаева.

После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 54 очками — на первой строчке.