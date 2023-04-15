Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:31

«Енисей» на выезде сыграл вничью с «Балтикой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Енисей» в матче 27-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

На гол Андрея Окладникова хозяева ответили точным ударом Тамерлана Мусаева.

После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 54 очками — на первой строчке.

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 11:30. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
1:1
Балтика

ФК Балтика
ФК Енисей
2
2
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венесуэльский нападающий «Акрона» — о паспорте РФ: «У меня и так три! Мне хватит!»

«Акрон» сыграл вничью с «Уфой». Команды доигрывали матч вдесятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 1 : 1
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 - : -
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 19 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости