"Енисей" арендовал защитника у "Шахтера"

"Енисей" усилился 23-летним украинским защитником "Шахтера" Данилой Сагуткиным, сообщает официальный сайт российского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20. Прошлый сезон защитник провел также на правах аренды в киевском "Арсенале". В составе клуба игрок сыграл 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
Его контракт с "Шахтером" будет действовать до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Сагуткина в 400 тысяч евро. Ранее красноярский клуб пополнился 22-летним нападающим Павлом Долговым.
Дополнительная информация
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2019/07/04/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9/