"Енисей" арендовал защитника у "Шахтера"

"Енисей" усилился 23-летним украинским защитником "Шахтера" Данилой Сагуткиным, сообщает официальный сайт российского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20. Прошлый сезон защитник провел также на правах аренды в киевском "Арсенале". В составе клуба игрок сыграл 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Его контракт с "Шахтером" будет действовать до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Сагуткина в 400 тысяч евро. Ранее красноярский клуб пополнился 22-летним нападающим Павлом Долговым.