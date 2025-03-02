«Енисей» — «Алания»: видеообзор матча

«Алания» на выезде уступила «Енисею» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

«Енисей» (30 очков) поднялся на шестое место в первой лиге. «Алания» (18) остается предпоследней в турнирной таблице.