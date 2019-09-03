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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Еловских, Плотников и Колдунов покидают «Зенит-2», Каличава отдан в аренду

16:13
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Сразу несколько игроков «Зенита-2» покинули команду. 20-летний полузащитник Александр Еловских и 21-летний защитник Алексей Плотников расторгли контракт с сине-бело-голубыми по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний полузащитник Никита Колдунов продолжит карьеру в «Сочи». Кроме того, 18-летний голкипер Нодари Каличава до конца текущего сезона отдан в аренду в «Звезду».

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-03-elovskikh-plotnikov-i-koldunov-pokidayut-zenit-2.htm

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