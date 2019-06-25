Эльмурзаев сменил "Анжи" на "СКА-Хабаровск"

22-летний защитник "Анжи" Магомед Эльмурзаев подписал контракт со "СКА-Хабаровском", информирует сайт махачкалинского клуба.

Эльмурзаев является воспитанником академии "Анжи". После ее окончания он выступал в молодежной команде и "Анжи-2". За основной состав "Анжи" Эльмурзаев провел семь матчей в чемпионате и один в Кубке страны.