Эльмурзаев сменил "Анжи" на "СКА-Хабаровск"

22-летний защитник "Анжи" Магомед Эльмурзаев подписал контракт со "СКА-Хабаровском", информирует сайт махачкалинского клуба.
Эльмурзаев является воспитанником академии "Анжи". После ее окончания он выступал в молодежной команде и "Анжи-2". За основной состав "Анжи" Эльмурзаев провел семь матчей в чемпионате и один в Кубке страны.
Магомед Эльмурзаев перешел в @fcska— ФК «Анжи» (@fc_anji) 25 июня 2019 г.
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Мы желаем Магомеду здоровья, удачи и успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/14VttarWyB
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