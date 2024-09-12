Экс-защитник «Урала» Эмерсон согласовал контракт с «Енисеем»
Экс-защитник «Урала» Эмерсон близок к переходу в «Енисей». По информации Metaratings.ru, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.
У 28-летнего конголезца было несколько предложений от клубов Первой лиги и РПЛ. Однако футболист отдал предпочтение красноярской команде из-за интереса со стороны главного тренера команды Андрея Тихонова.
10 сентября Эмерсон покинул «Урал» на правах свободного агента, рассторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|4
|0
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|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
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|14.09
|00:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|14.09
|00:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|- : -
|15.09
|00:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|- : -
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
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|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
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|Ж
|
|
Давид Шавлохов
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|8
|1
|2
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Ротор
|7
|1
|1
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Сокол
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|1
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