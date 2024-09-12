Экс-защитник «Урала» Эмерсон согласовал контракт с «Енисеем»

Экс-защитник «Урала» Эмерсон близок к переходу в «Енисей». По информации Metaratings.ru, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.

У 28-летнего конголезца было несколько предложений от клубов Первой лиги и РПЛ. Однако футболист отдал предпочтение красноярской команде из-за интереса со стороны главного тренера команды Андрея Тихонова.

10 сентября Эмерсон покинул «Урал» на правах свободного агента, рассторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию.