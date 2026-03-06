Экс-защитник «Спартака» Маслов вернулся в «Чайку» спустя две недели

Защитник Павел Маслов подписал контракт с «Чайкой», сообщает пресс-служба клуба из Песчанокопского. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Маслов уже выступал за команду из Песчанокопского в осенне-зимней части сезона-2025/26. В конце февраля стороны расторгли контракт, однако спустя две недели защитник вернулся в клуб.

«Ранее за нашу команду Павел провел 12 игр. Паша, рады тебя вновь видеть в нашей команде. Добро пожаловать в Стаю!» — говорится в сообщении клуба.

С 2018 по 2025 год Маслов являлся игроком «Спартака». Он отыграл за команду 78 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой он стал обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков после 21 тура. Команду тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

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