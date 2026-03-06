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6 марта, 14:09

Экс-защитник «Спартака» Маслов вернулся в «Чайку» спустя две недели

Артем Рыжкин

Защитник Павел Маслов подписал контракт с «Чайкой», сообщает пресс-служба клуба из Песчанокопского. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Маслов уже выступал за команду из Песчанокопского в осенне-зимней части сезона-2025/26. В конце февраля стороны расторгли контракт, однако спустя две недели защитник вернулся в клуб.

«Ранее за нашу команду Павел провел 12 игр. Паша, рады тебя вновь видеть в нашей команде. Добро пожаловать в Стаю!» — говорится в сообщении клуба.

С 2018 по 2025 год Маслов являлся игроком «Спартака». Он отыграл за команду 78 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой он стал обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков после 21 тура. Команду тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

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Павел Маслов
ФК Чайка (Песчанокопское)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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