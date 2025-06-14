Экс-защитник «Нефтехимика» Маляров стал игроком «Шинника»

Бывший защитник «Нефтехимика» Кирилл Маляров подписал контракт с «Шинником», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года.

«Нефтехимик» 12 июня объявил о расторжении контракта с Маляровым. Он выступал за команду с января. Первую часть сезона-2024/25 Маляров провел в «Балтике». В общей сложности на счету игрока 18 матчей в прошедшем сезоне, один гол и одна результативная передача.