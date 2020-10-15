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Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович подписал контракт с воронежским «Факелом»

13:58
Неманья Пейчинович. Фото ФК "Факел"
Неманья Пейчинович. Фото ФК "Факел"
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович перешел в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Срок контракта 32-летнего серба не сообщается.

— Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее — четыре сезона провёл в московском «Локомотиве», — приводит пресс-служба клуба из Воронежа слова Пейчиновича. — Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его. Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю всё, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице.

Пейчинович играл за «Локомотив» с 2014 по 2018 год. В прошлом сезоне серб выступал на родине за «Вождовац».

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