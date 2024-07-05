Экс-вратарь «Рубина» Шамов перешел в «Енисей»
«Енисей» объявил о переходе бывшего голкипера «Рубина» Егора Шамова.
Срок соглашения с 30-летним футболистом не уточняется.
Шамов покинул «Рубин» в июне. Он провел за казанцев 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей. Ранее голкипер играл за тульский «Арсенал», «Луч», брянское «Динамо» и «Биолог». Он является воспитанником академии ЦСКА.
Источник: ФК «Енисей»
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