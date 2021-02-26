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Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Акрон»

14:41
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Вратарь Андрей Синицын подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба из ФНЛ.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года, разорвав контракт с клубом в январе 2021 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.

«Акрон» после 26 матчей занимает 19-е место в ФНЛ, имея в активе 22 очка.

Дополнительная информация:

https://t.co/SoIQJCFy4q?amp=1

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