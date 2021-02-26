Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Акрон»
Вратарь Андрей Синицын подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба из ФНЛ.
Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона.
Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года, разорвав контракт с клубом в январе 2021 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
«Акрон» после 26 матчей занимает 19-е место в ФНЛ, имея в активе 22 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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