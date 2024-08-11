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Экс-тренер «Шинника» Хомуха заявил о желании вернуться к работе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился планами на будущее.

«Желание вернуться к работе тренера есть, но пока ко мне не поступало соответствующих предложений. У меня уже были варианты в России, я ориентирован на российский рынок. Сейчас возобновились чемпионаты во всех лигах, так что, может, я скоро вернусь к тренерской работе. Все возможно», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Последним местом работы Хомухи был «Шинник», который он возглавлял с июня по декабрь 2023 года. Он также работал в «Калуге», «Риге», академии ЦСКА и юношеских сборных России.

Источник: Metaratings.ru
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2
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3
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
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 Алания 5 2 1 2 4-2 7
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 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
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 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
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