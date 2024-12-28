Экс-тренер «Алании» Гаглоев назвал причину неудач команды в этом сезоне

Бывший главный тренер «Алании» Федор Гаглоев прокомментировал результаты команды в этом сезоне в первой лиге.

«Причина находится на поверхности. Кто является владельцем клуба? Это частный клуб или он республиканский, народный? Если правительство имеет определенный процент акций команды, во всяком случае, так пишут в открытых источниках, тогда как принимаются решения? Есть какой-то попечительский совет, совет директоров или это единоличные принятия решений? Если это единоличное решение, то наделано много ошибок. Для меня «Алания» — родной клуб, и я очень внимательно слежу за всеми событиями. Я родился в республике, у меня в этой команде происходило становление, как личности, так и футболиста. Поэтому здесь все упирается в одно: есть ли коллегиальные решения? Это самое главное. На мой взгляд, все принимается единолично. Спонсоры, которые оперативно управляют, вкладывают средства. Все вопросы нужно адресовать тем, кто привел клуб на предпоследнее место в лучшей лиге мира», — сказал Гаглоев Legalbet.ru.

«Алания» после 21-го тура занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков., набрав 18 очков.