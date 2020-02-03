Экс-спортивный директор «Енисея» рассказал о проблемах клуба с финансами

Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский опубликовал на своей странице «Вконтакте» пост, в котором рассказал о финансовых проблемах клуба. Ранее красноярский клуб уволил его за передачу доступа к соцсетям клуба.

— В истории с соцсетями я взял вину на себя для того, чтобы не было дальнейших телодвижений в отношении моих подчиненных, — написал Петровский. — Так правильно на мой взгляд. После этого было оформлено соглашение о расторжении трудовых отношений (не увольнение в одностороннем порядке, а взаимное соглашение), в котором было указано, что стороны не имеют друг к другу претензий.

Но вместо этого в понедельник 3 февраля 2020 года в офисе «Енисея» появляются сотрудники полиции, которые начинают опрашивать сотрудников пресс-службы, а после этого нынешнее руководство клуба делает все, чтобы сотрудников поставить в те условия, чтобы они ушли из клуба (правда тоже по соглашению сторон, но сам факт).

Информация для журналистов: сегодня 3 февраля, в «Енисее» ни сотрудники клуба, ни футболисты, ни тренеры не получили аванс, который должен был быть начислен 25 января. Безусловно, в этом виновато предыдущее руководство клуба. Именно такую версию вам озвучат, даже не сомневайтесь.

На сегодняшний день ни рубля АНО «ФК Енисей» не перевела компании-подрядчику, которая занимается сборами в Турции. Велика вероятность что завтра-послезавтра команду просто выселят. И это только вершина айсберга проблем. Но, конечно, увольнение пресс-службы сейчас более острый вопрос, чем согласование с учредителем оперативного выделения средств.