Экс-президент «Торпедо» Савин пробежал марафон после проигранного болельщику спора

Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с «СЭ» сообщил, что пробежал Московский марафон после проигранного пари с болельщиком московской команды.

«Слово держу. Спор проиграл, поэтому надо выполнять наказание. Только что пробежал Московский марофон. Мужчина должен держать слово», — сказал Савин «СЭ».

В июле 2023 года Савин заключил спор с одним из болельщиков «Торпедо» на встрече с фанатами в «Лужниках». По итогам сезона клуб должен был выйти в РПЛ. «Торпедо» заняло 10-е место в первой лиге.