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Сегодня, 14:29

Экс-президент «Торпедо» Савин пробежал марафон после проигранного болельщику спора

Константин Белов
Корреспондент
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Ярослав Савин.
Фото из личного архива

Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с «СЭ» сообщил, что пробежал Московский марафон после проигранного пари с болельщиком московской команды.

«Слово держу. Спор проиграл, поэтому надо выполнять наказание. Только что пробежал Московский марофон. Мужчина должен держать слово», — сказал Савин «СЭ».

В июле 2023 года Савин заключил спор с одним из болельщиков «Торпедо» на встрече с фанатами в «Лужниках». По итогам сезона клуб должен был выйти в РПЛ. «Торпедо» заняло 10-е место в первой лиге.

ФК Торпедо (Москва)
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«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
3
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
4
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
9
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
10
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
11
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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34 тур
12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 1 : 0
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 5 : 0
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 0
12.10 20:00
Родина – Енисей
 1 : 1
13.10 14:00
Арсенал – Сочи
 - : -
13.10 17:00
Алания – Балтика
 - : -
13.10 17:00
Чайка – КАМАЗ
 - : -
13.10 17:00
Ротор – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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