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Экс-президент «Локо» Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ

13:40
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила «СЭ», что она решила не участвовать в выборах президента ФНЛ.

— В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента РФС. Почему решили вернуться в большой футбол?

— Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.

— Почему?

— Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.

— То есть пропало желание вернуться в большой футбол?

— Не знаю. Пока я думаю...

— В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?

— Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.

(Виталий Айрапетов)

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