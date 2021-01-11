Экс-президент «Локо» Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ
13:40
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила «СЭ», что она решила не участвовать в выборах президента ФНЛ.
— В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента РФС. Почему решили вернуться в большой футбол?
— Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.
— Почему?
— Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.
— То есть пропало желание вернуться в большой футбол?
— Не знаю. Пока я думаю...
— В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?
— Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.
(Виталий Айрапетов)
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