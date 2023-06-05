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Экс-полузащитник «Мордовии» Дудиев рассказал, как Семин выдавал премии в конвертах

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Мордовии» Аслан Дудиев вспомнил о выступлении за саранскую команду под руководством Юрия Семина.

«Самые шикарные финансовые условия? В «Мордовии». В тот период, когда команда заняла самое высокое место в своей истории — восьмое. При Юрии Палыче Семине. Для Саранска это был большой успех. Там были шикарные условия. В разы больше, чем получал до. Перед нами поставили цель — оказаться как можно выше в таблице. Под задачу пригласили Палыча. Вот это, конечно, человечище. Уникальный мотиватор. Подбирал такие слова, чтобы нас встряхнуть. Премиальные? Они были хорошими. Помню даже такой случай — хлопнули дома «Краснодар», Палыч, радостный, заходит в раздевалку. Подзывает Коченкова и дает ему конверт. И говорит: «Это от меня лично команде». Мы, конечно, были в шоке. Но командный дух поднимался», — цитирует Дудиева «Чемпионат».

Дудиев выступал за Мордовию с 2014 по 2016 год. В составе саранской команды он провел 51 матч, отметился 1 голом и 7 результативными передачами. На данный момент 32-летний полузащитник является футболистом «Балтики», которая ранее вышла в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127537-dudiev-rasskazal-kak-syomin-vydaval-premii-v-konvertah.html
Аслан Дудиев
Футбол
ФК Мордовия
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

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Артур Галоян

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Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

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Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

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 27 1 1
Константин Савичев

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